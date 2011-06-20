Японці обожнюють Чебурашку

Японський художник-аніматор і режисер Макото Накамура, який зняв продовження легендарного мультика про Чебурашку і Крокодила Гену, розповів про своє ставлення до радянської мультиплікації і про те, як Крокодил Гена став російським інтелігентом.

Три нові японські мультиплікаційні новели про Чебурашку були показані в листопаді 2010 року на відкритті фестивалю японського кіно. Їх створювала російсько-корейська команда під керівництвом японського режисера Макото Накамура. Перша серія - покадрове відтворення фільму про Чебурашку "Крокодил Гена" 1969 року. У двох наступних частинах додалися нові персонажі і витонченіший сюжет. Найближчим часом ці фільми будуть випущені в широкий прокат.

Як заявив аніматор Макото Накамура, він відчуває величезний пієтет до Юрія Норштейна, Леоніда Шварцмана і Романа Качанова. Тому новий "Чебурашка" місцями більше нагадує ретельну реконструкцію, ніж самостійний твір.

Японський режисер розповів, що Чебурашка подобається його співвітчизникам з тієї ж причини, що і російським глядачам: він втілює все те, що дорослі люди з часом втрачають, він зворушливий і милий. До того ж в мультфільмі про Чебурашку є легкий смуток, який навіває музика в поєднанні з образами головних героїв.

"В японській мові є поняття "юген "- естетична категорія, що означає недомовленість. Існує також поняття "вабі-сабі" - " скромна краса": не розкішна, не пихата, а витончена. Японці дуже люблять таку красу", - зауважив мультиплікатор.

Говорячи про те, що Крокодил Гена читає в новому мультфільмі книгу Басьо, Накамура розповів, що такою була пропозиція російської частини міжнародної команди мультиплікаторів, яка заявила, що російська інтелігенція обожнює читати Басьо. "Так і вийшла ця сцена. Вийшло, що Крокодил Гена - російський інтелігент", - пояснив він.

Нагадаємо, що мультфільм про Чебурашку став майже культовим в Японії задовго до виходу нових серій. У Японії про Чебурашку вперше дізналися ще в 2001 році, і з тих пір він став там дуже популярним. Його плюшеву копію, а також чашки, ручки, футболки з його зображенням можна купити майже в усіх магазинах, що продають іграшки та сувеніри.

ТСН