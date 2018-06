15-18 вересня 2011 відбудеться 9-й Міжнародний Фестиваль Джаз Коктебель. Організатори оголосили список учасників фестивалю.

Цього року фестиваль відбуватиметься вже на трьох майданчиках: NU JAZZ Stage, Волошинській сцені і Jazz Koktebel Open Stage.

NU JAZZ Stage - величезний open air-на території нудистського пляжу, який об`єднує глядачів актуальною альтернативною музикою. За словами організаторів, цього року виконавці з найгучнішими іменами наповнять програму денних (безкоштовних), вечірніх і нічних концертів. Нічні події будуть не тільки музичними - їх наповнять і прем`єрні кінопокази.

Волошинська сцена - камерний майданчик під відкритим небом прямо в саду Будинку-музею Волошина. Тут глядачі почують сучасний європейський, американський, а в цьому році і український джаз під час денних і вечірніх концертів.

Jazz Koktebel Open Stage - новий третій майданчик. Тут буде звучати нова авторська музика від молодих виконавців.

ПРОГРАМА 9-го Міжнародного Фестивалю Джаз Коктебель:

15 вересня, у четвер, на сцені NU JAZZ очікуються наступні виступи: Non Cadenza (Росія), Kitchen Grooves (Німеччина), Karl Frierson (Німеччина); також відбудуться кінопокази: нічний кінозал Cinema and Tango (кінопрограма, підготовлена ​​за підтримки Посольства Аргентини) і показ фільму Київ, я люблю тебе.

На Волошинській сцені в цей день виступлять Trio Generations (Австрія), Sebastian Pecznik (Аргентина), DoMa Ensemble (Чехія), Anna Kristoffersson (Швеція), Oliver Lake Solo (США), Oliver Lake Trio (США-Aвстрія), а також відбудеться прес-конференція, присвячена відкриттю фестивалю Джаз Коктебель за участю Карла Фрієрсона.

На Open Stage гостей фестивалю будуть розважати: Стан душі (Україна), That Crased Girl (Україна) і Крапка (Україна)

16 вересня, в п`ятницю, на сцені NU JAZZ заявлені: Віктор Павелко Band (Україна), Денис Повалій Band (Україна), Pushkin Klezmer Band (Україна), The State Of Monc (Нідерланди), Anna Maria Jopek (Польща), Parov Stelar Band (Австрія), The State Of Monc (Нідерланди), Anna Maria Jopek (Польща), Parov Stelar Band (Австрія), Eric Serra (Франція), Don`t Stop Summer (Україна), а також відбудеться прем’єра фільму українського режисера Ганки Третяк Don `t Worry! (Україна).

Волошинська сцена в цей день порадує наступними подіями: майстром-класом Анни Крістофферсон, виступами New Fusion Quartet (Україна), OrganiZZmo Band (Україна), Chaek (Франція) і Debbie Davies (США).

У програмі Open Stage - Купава (Росія), Григорій Паршин Бенд (Україна) і Jam Babble Band (Україна).

17 вересня, в суботу, на сцені NU JAZZ будуть: Kitchen Grooves (Німеччина), Asea Sool, DOK (Україна), Аліна Орлова (Литва), Billy`s Band Jazz Sextet (Росія), Акваріум (Росія), Drum Ecstasy (Білорусь) , Red Snapper (Великобританія) та The Postman Of Nobel (Німеччина).

На Волошинській сцені в цей день виступлять Юрій Кузнєцов (Україна), Gianni Gagliardi Trio (Іспанія), Lush Life (Україна), Plaistow (Швейцарія) і Abraham Burton Quartet (США).

На сцені Open Stage в цей день поки нічого не заявлено.

18 вересня, в неділю, NU JAZZ порадує гостей фестивалю наступними іменами: Perfect Me (Росія) / Перфект Мі, Карл Хламкін і ОгнеОпасноОркестр (Росія) та DJ O`Skrypka (Україна) / Ді-джей О `Скрипка.

У програмі Волошинської сцени в цей день: Тамара Лукашова та Роксана Смирнова, The Drops (Франція), Boris Savoldelli (Італія), Koktebel Jazz Grand Jam Session, а також спеціальний захід для преси (презентація фестивалю CHERNIHIV JAZZ OPEN / Чернігів Джаз Оупен) і прес-конференція, присвячена закриттю фестивалю Джаз Коктебель.

На Open Stage у цей день заявлені: The Retuses (Росія), Maria Group (Україна) і PAPAMOBILE (Росія).

Цього року організатори очікують приїзду не менше 20 000 гостей.

Нагадаємо, що з 25 липня по 8 серпня 2011 року в розділі Я-Корреспондент сайту Корреспондент.net відбувся фотоконкурс Love-Jazz Koktebel, учасники якого могли виграти абонементи на Фестиваль Джаз Коктебель-2011.