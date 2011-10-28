Генконсул РФ каже, що в Криму українська мова загрожує життю людей

«Росія не ставить в офіційних форматах питання російської мови в належному ступені наполегливості». Про це заявив Генеральний консул Російської Федерації в Сімферополі Володимир АНДРЄЄВ в інтерв`ю «Севастопольской газете», розміщеному на сайті видання 27 жовтня.

На думку дипломата, «ситуація щодо російської мови (у Криму) неприйнятна і штучно нав`язана». Як вважає В.АНДРЄЄВ, «у Криму російська мова має користуватися широкими правами, порівнянними з державним. Це потрібно переважній більшості тих, хто проживає тут. Це їхнє право та їхній інтерес. І це право й інтерес мають дотримуватися».

За словами генконсула, він «ніколи не чув жодного серйозного аргументу проти надання російській мові статусу другої державної мови. Немає такого аргументу. Це очевидне рішення, яке б зняло багато проблем».

Як вважає В.АНДРЄЄВ, «у Криму ситуація з російською мовою якась неприродна, ненормальна». І навів аргументи: «Я ж дивлюся телевізор - в основному, там українська мова. В аптеку заходжу і намагаюся купити якісь ліки, тільки по пам`яті згадую, що це проти цього. А так нічого не розумію, хоча в українській мовній сфері я живу півтора роки і більшість загальних термінів розумію. Але не специфічних термінів». Подібне, на думку дипломата, може представляти загрозу життю людей. «І це права людей, яких потрібно відстоювати! І я з жалем відзначаю, що Росія не ставить в офіційних форматах питання російської мови в належному ступені наполегливості», - сказав В.АНДРЄЄВ.

Також генконсул РФ у Сімферополі вважає, що в Криму має бути не одна, а 10-15 шкіл із російською програмою навчання. «У Криму є лише одна російськомовна школа з російською програмою - це восьма школа в Севастополі (школа №8 Міністерства оборони РФ – УНІАН). А таких шкіл по Криму, природно, з відома місцевих і київської влад, має бути 10, 15. Там повинні за бажанням вчитися діти за російською програмою, щоб потім продовжувати навчання в Росії, та не обов`язково в Росії, де завгодно. З глибокими знаннями, зокрема в галузі рідної російської мови, для них будуть відкриті величезні перспективи», - сказав дипломат. Разом з тим він висловив жаль, що «на це поки що не вистачає ні уваги, ні ресурсів».