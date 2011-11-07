Скульптура Івана Миколайчука може прикрасити новий вербовий парк

Столична влада вирішила розглянути можливість встановлення у «Вербовому гаю», що буде відкритий на Березняках, скульптури відомого українського кіноактора, режисера і сценариста Івана Миколайчука.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації за результатами громадського обговорення передпроектних пропозицій робочої групи зі створення майбутньої перлини столиці – парку «Вербовий гай».

Метою зустрічі стало обговорення з мешканцями району первинного ескізу майбутнього парку, врахування пропозицій та зауважень.

Як зазначається в повідомленні, саме цей куточок Києва був улюбленим місцем митця.

За задумом проектантів, «Вербовий гай» має стати логічним продовженням оновленої Русанівської набережної.

Згідно з початковим проектом, у парку планується зробити вербову променаду з лавами, побудувати велосипедні доріжки, майданчик для скейт-борду, майданчики для відпочинку дорослих та окремо – для дітей дошкільного віку, кілька оглядових майданчиків. Крім того, тут планують розбити численні клумби, фонтани (один із них – на воді, зі сходинками-лавочками). Загалом же парк має бути панорамний, адже навпроти нього відкривається чудовий краєвид правого берега Дніпра.