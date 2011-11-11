Стрічки Тихого та Вроди відкриють IV фестиваль українського кіно в Кембриджі

Нові стрічки кращих сучасних українських режисерів буде продемонстровано в рамках Четвертого щорічного фестивалю українського кіно, що відбудеться 11-12 листопада в Кембриджі (Велика Британія). Цей популярний фестиваль проводиться в рамках Програми україністики в Університеті Кембриджу.

Щороку відвідувачі фестивалю вщент заповнюють кінозали, щоб переглянути найкращі стрічки сучасного українського кінематографу, а також іноземні документальні фільми про Україну.

У п’ятницю 11 листопада режисери Володимир Тихий та Марина Врода представлять свої роботи у Кембриджі та поспілкуються з відвідувачами фестивалю, які з’їжджаються на цей захід з усієї Великої Британії. Пан Тихий продемонструє короткометражні стрічки з нового спільного режисерського проекту «Україно, гудбай», який є продовженням сенсаційного проекту «Мудаки: Арабески». Пані Врода представить свою серію короткометражних стрічок, включно зі стрічкою «Хрест», яка здобула «Золоту пальмову гілку» на Канському кінофестивалі у 2011 р.

«Для нас велика радість і честь запросити Володимира Тихого та Марину Вроду представити нам свої видатні роботи», – сказав керівник Програми україністики в Університеті Кембриджу доктор Рорі Фіннін. «Ці режисери сміливо розширюють звичні рамки кіномистецтва та висвітлюють гострі суспільні проблеми у своїх стрічках. Українське кіно відроджується, і ми щиро пишаємось можливістю представляти його британському глядачу», – додав пан Фіннін.

У суботу 12 листопада режисери Ольга Онишко та Сара Фархат представлять свою нову документальну картину «Три історії Галичини» – зворушливу історію єврейської сім’ї, української жінки та польського священика, які всупереч страхіттям нацизму та сталінізму зуміли зберегти сердечність і людяність.

Водночас з Четвертим щорічним фестивалем українського кіно, у рамках Програми україністики в Університеті Кембриджу також буде проведено перший міжнародний симпозіум, присвячений кінематографу Ігоря Савченка (1906-1950), роботи якого переважно невідомі на Заході. Учнями І. Савченка були такі відомі кіномитці постсталінської доби, як Марлен Хуцієв, Сергій Параджанов, Олександр Алов та Володимир Наумов.

Календар Програми україністики цієї осені надзвичайно насичений. У співпраці з лондонським театром «Роял-Корт» та Британською Радою йде робота над перекладом театрального проекту за участю українських та грузинських драматургів.

У рамках Програми україністики в Університеті Кембриджу викладаються курси української мови, літератури та культури. Окрім цього, регулярно проводяться такі громадські заходи, як відкриті лекції, виставки та літературні читання, що ставлять за мету популяризацію та сприяння дослідженню України у Великій Британії та за її межами.

Більш детальну інформацію про програму дивіться на сторінці www.CambridgeUkrainianStudies.org.