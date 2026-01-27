Випад у бік ЄС: Словаччина зробила важливу заяву щодо імпорту російського газу

Нещодавно Європейська рада остаточно заборонила імпорт російського газу до ЄС.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна має намір оскаржити рішення Європейського Союзу щодо припинення імпорту російського газу. Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, Словаччина приєднається до позову Угорщини до Європейського суду. Країни аргументують свою позицію значною залежністю від російських енергоресурсів. Вони вважають, що заборона зробить неможливим стабільне енергопостачання.

За словами Фіцо, Словаччина та Угорщина подаватимуть окремі позови, оскільки не існує процесуального механізму для їх об’єднання в одну справу. Водночас він додав, що сторони координуватимуть свої дії.

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вже заявляв, що Будапешт і Братислава планують звернутися до Європейського суду з вимогою скасувати план ЄС щодо поетапної відмови від російських енергоресурсів.

Заборона імпорту російського газу до Євросоюзу

Нещодавно у Європейській Раді ухвалили рішення щодо остаточної поетапної заборони імпорту російського трубопровідного та скрапленого газу до ЄС.

Передбачається, що заборона на імпорт "блакитного палива" повинна почати діяти через шість тижнів після того, як рішення Європейської Ради набере чинності.

Для чинних контрактів на постачання газу передбачений перехідний період. На думку фахівців, завдяки такому підходу вдасться обмежити вплив заборони на ціни та ринки.

Нагадаємо, план відмови від російського газу у Європейському Союзі презентували у червні минуло року. Як тоді повідомлялося, члени блоку повинні завершити імпорт "блакитного палива" наприкінці 2027-го.

