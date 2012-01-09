Джордж Клуні зніме великобюджетний фільм про Другу світову війну
Про повернення художніх цінностей
Наступним режисерським проектом Джорджа Клуні стане великобюджетна історія про повернення художніх цінностей під час Другої світової війни.
Про це повідомляє в неділю кіноафіші Collider.com.
Фільм, заснований на дослідженні техаського історика Роберта Едсела, названому Загін охорони пам`яток: героїчні союзники, нацистські злодії і найбільше в історії полювання за скарбами (The Monuments Man: Allied Heroes, Nazi Thieves, and the Greatest Treasure Hunt in History), буде називатися Загін охорони пам`яток (Monuments Men).
"Я дуже захоплений цією історією. Вона цікава, вона може перетворитися на справжнє розважальне кіно, і вона вимагає великого бюджету: не можна за маленькі гроші зняти висадку в Нормандії", - цитує видання слова Клуні, який, як і в Березневих ідах (The Ides of March), Добраніч і щасти (Good Night and Good Luck) та інших своїх режисерських проектах, збирається самостійно писати сценарій за допомогою свого давнього партнера Гранта Хеслова і сам зніматися в одній з головних ролей.
Правда, його колишні режисерські затії були незалежними і знімалися за відносно скромні гроші: фільм Добраніч і щасти коштував 7 мільйонів доларів, Березневі іди - 12,5 мільйона доларів. Загін охорони пам`яток робиться для студії Sony Pictures.
"Я не проти комерційного кіно. Я проти тільки таких комерційних фільмів, які не можуть бути для мене природними. А якщо вже я взявся за комерційну історію, я вирішив, що треба придумати щось по-справжньому цікаве, про що дійсно варто розповідати", - говорить Клуні.
Друга світова - не нова для нього тема: в 2006 році актор грав головну роль в Доброму німці (Good German), де дія відбувалася в Берліні відразу після капітуляції Німеччини.
У книзі Едсела йдеться про команду американських і британських кураторів, істориків мистецтва і директорів музеїв, які з ризиком для життя намагалися врятувати від фашистських військ мистецтво, яке фюрер оголосив таким, що підлягає знищенню як "дегенеративне", а також шедеври, які Гітлер мав намір перевезти до себе в Німеччину.