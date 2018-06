Джордж Клуні зніме великобюджетний фільм про Другу світову війну

Наступним режисерським проектом Джорджа Клуні стане великобюджетна історія про повернення художніх цінностей під час Другої світової війни.

Про це повідомляє в неділю кіноафіші Collider.com.

Фільм, заснований на дослідженні техаського історика Роберта Едсела, названому Загін охорони пам`яток: героїчні союзники, нацистські злодії і найбільше в історії полювання за скарбами (The Monuments Man: Allied Heroes, Nazi Thieves, and the Greatest Treasure Hunt in History), буде називатися Загін охорони пам`яток (Monuments Men).

"Я дуже захоплений цією історією. Вона цікава, вона може перетворитися на справжнє розважальне кіно, і вона вимагає великого бюджету: не можна за маленькі гроші зняти висадку в Нормандії", - цитує видання слова Клуні, який, як і в Березневих ідах (The Ides of March), Добраніч і щасти (Good Night and Good Luck) та інших своїх режисерських проектах, збирається самостійно писати сценарій за допомогою свого давнього партнера Гранта Хеслова і сам зніматися в одній з головних ролей.

Правда, його колишні режисерські затії були незалежними і знімалися за відносно скромні гроші: фільм Добраніч і щасти коштував 7 мільйонів доларів, Березневі іди - 12,5 мільйона доларів. Загін охорони пам`яток робиться для студії Sony Pictures.

"Я не проти комерційного кіно. Я проти тільки таких комерційних фільмів, які не можуть бути для мене природними. А якщо вже я взявся за комерційну історію, я вирішив, що треба придумати щось по-справжньому цікаве, про що дійсно варто розповідати", - говорить Клуні.

Друга світова - не нова для нього тема: в 2006 році актор грав головну роль в Доброму німці (Good German), де дія відбувалася в Берліні відразу після капітуляції Німеччини.

У книзі Едсела йдеться про команду американських і британських кураторів, істориків мистецтва і директорів музеїв, які з ризиком для життя намагалися врятувати від фашистських військ мистецтво, яке фюрер оголосив таким, що підлягає знищенню як "дегенеративне", а також шедеври, які Гітлер мав намір перевезти до себе в Німеччину.

