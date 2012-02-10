Млада заспіває в «Шляпі»

09:57, 10 лютого 2012
Культура
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Вхід вільний

11 лютого о 20:00 в арт-ресторані "Шляпа" (вул. Горького, 14) відбудеться творча зустріч з українською співачкою Младою.

Вечір пройде у дружній атмосфері живого спілкування, а також співачка представить нову програму українських народних пісень, точніше їх сучасне бачення, в оригінальних обробках та нові авторські твори.

Композитор і автор аранжування народних пісень – Сергій Табунщик. Акомпануватимуть Младі відомі українські музиканти:

Олег Пашковський – клавішні,

Володимир Ліхошва – акустична і електро гітари,

Віталій Савенко – бас-гітара,

Сергій Табунщик – ударні, бек-вокал.

Вхід вільний.

 

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