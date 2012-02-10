Млада заспіває в «Шляпі»

Вхід вільний

11 лютого о 20:00 в арт-ресторані "Шляпа" (вул. Горького, 14) відбудеться творча зустріч з українською співачкою Младою. Вечір пройде у дружній атмосфері живого спілкування, а також співачка представить нову програму українських народних пісень, точніше їх сучасне бачення, в оригінальних обробках та нові авторські твори. Композитор і автор аранжування народних пісень – Сергій Табунщик. Акомпануватимуть Младі відомі українські музиканти: Олег Пашковський – клавішні, Володимир Ліхошва – акустична і електро гітари, Віталій Савенко – бас-гітара, Сергій Табунщик – ударні, бек-вокал. Вхід вільний.

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