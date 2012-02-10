Млада заспіває в «Шляпі»
09:57, 10 лютого 2012Культура
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Вхід вільний
11 лютого о 20:00 в арт-ресторані "Шляпа" (вул. Горького, 14) відбудеться творча зустріч з українською співачкою Младою.
Вечір пройде у дружній атмосфері живого спілкування, а також співачка представить нову програму українських народних пісень, точніше їх сучасне бачення, в оригінальних обробках та нові авторські твори.
Композитор і автор аранжування народних пісень – Сергій Табунщик. Акомпануватимуть Младі відомі українські музиканти:
Олег Пашковський – клавішні,
Володимир Ліхошва – акустична і електро гітари,
Віталій Савенко – бас-гітара,
Сергій Табунщик – ударні, бек-вокал.
Вхід вільний.
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