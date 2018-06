Джамала готується до свого великого сольного концерту

29 березня в Києві, в Жовтневому палаці (Міжнародний центр культури та мистецтв, вул. Інститутська, 1) відбудеться сольний концерт Джамали, на якому співачка виконає пісні з дебютного авторського альбому For Every Heart, а також представить абсолютно нові композиції.

Про це УНІАН-Культуру повідомили в прес-службі співачки.



Джамала заспіває у супроводі класичного джаз-бенду з дев`яти осіб (гітара, клавіші, бас, ударні, труба, саксофон, тромбон, дві бек-вокалістки).

Окрім улюблених слухачами композицій з дебютного альбому For Every Heart, на концерті прозвучать абсолютно нові пісні, серед яких ще невидані Hurt, How to Explain та What`s worse. Крім цього, Джамала виконає і пісню Goal, що була написана спеціально для виступу на Final Draw (фінального жеребкування Євро 2012) 2 грудня 2011 року.

Нагадуємо, що наприкінці минулого року пройшов перший тур Джамали містами України на підтримку дебютного альбому For Every Heart. У рамках турне співачка виступила в оперних театрах Львова, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Сімферополя та Севастополя, зібравши в усіх містах аншлаги.

Крім того, на початку грудня, в ефірі українських музичних каналів відбулася прем`єра нового кліпу Джамали на пісню Find Me з дебютного альбому співачки For Every Heart. Режисером відео виступив молодий американський документаліст Джон Ікс Керрі, відомий за своїми роботами для каналу Disney-ABC і успішними рекламними роликам для Google та Firefox. В основу сюжету лягла романтична історія, яка, за словами режисера відео, своїм настроєм найбільше нагадує відомий фільм Софії Копполи "Труднощі перекладу". Сама Джамала зазначила, що для неї це швидше міні-фільм, ніж музичне відео. Цікаво, що у відео на пісню Find Me вперше для кліпів Джамали з`являється чоловічий герой. Роль обранця співачки виконав актор Театру російської драми ім. Лесі Українки Валерій Величко. У якості локацій для зйомок були використані найбільш мальовничі місця старого Львова: знаменитий Оперний театр, Будинок вчених, Історичний музей, Площа Ринок і Марсове поле.

Подивитись відео кліп Find Me можна тут.

Нагадуємо, що дебютний авторський альбом Джамали For Every Heart побачив світ рік тому, 29 березня 2011. В день релізу на CD він також був викладений на офіційному сайті співачки для безкоштовного скачування. Робота над альбомом For Every Heart тривала майже рік – запис перших пісень почався ще навесні 2010 року. На платівці представлено15 композицій: 11 авторських, для яких співачка сама написала музику, кримськотатарська народна пісня Pengereden, а також три бонус-треки - пісні, які Джамала виконувала на «Новій Хвилі - 2009». Саундпродюсером платівки виступив відомий український музикант Євген Філатов (The Maneken), а автором слів – Тетяна Скубашевська.