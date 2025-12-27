Власники популярних Android-смартфонів скаржаться на 'зникаючі' фотографії

За повідомленнями користувачів Pixel, знімки просто зникають після зйомки, навіть якщо спочатку здається, що фотографія була зроблена успішно.

На форумі Reddit і в соціальних мережах останніми днями почастішали скарги власників Pixel на роботу смартфонів. Моделі Google мають одну з найкращих камер в індустрії, але час від часу користувачі помічають, що зображення незрозумілим чином зникають з їхніх смартфонів.

На дивний баг з камерою звернув увагу портал Android Authority. За повідомленнями користувачів, знімки просто зникають після зйомки – навіть якщо спочатку здається, що фотографію було зроблено успішно. Проблема зачіпає різні моделі: від Pixel 8a і 9a до Pixel 9 і Pixel 10.

Проблема найчастіше проявляється, коли користувачі роблять багато знімків за короткий проміжок часу: на екрані може з'явитися повідомлення про "обробку" фотографії у фоновому режимі, але потім ці зображення не з'являються ні в галереї, ні в хмарному сховищі. У деяких випадках у папках з фотографіями були файли розміром нуль байт і позначкою "очікування", що вказує на збій під час запису знімка на телефон.

Відео дня

Скарги вказують, що втрачені фото могли бути зроблені під час важливих подій - подорожей, свят, концертів – що робить баг особливо неприємним. Користувачі зазначають, що спроби знайти їх у кошику Google Photos або через інші додатки для перегляду зображень зазвичай не приводять до успіху.

Наразі Google офіційно не коментує цю ситуацію. Якщо ви плануєте активно фотографувати на Pixel найближчими днями, експерти радять робити декілька дублів кожного кадру і періодично перевіряти, чи справді знімки збереглися на пристрої або в хмарі.

Раніше користувачі iPhone, які оновилися до iOS 26.2, виявили дивний і доволі кумедний баг, пов'язаний з обробкою фотографій зі смартфонів на Android. Під час спроби наблизити знімок, весь екран заливається червоним.

УНІАН розповідав про 5 застосунків, які потрібно одразу встановити на новий смартфон Android. Усі вони доступні безкоштовно в Google Play, мають високі оцінки та охоплюють різні сценарії використання.

Вас також можуть зацікавити новини: