Топ-менеджери говоритимуть з Ярославом Грицаком, чому історія має значення

5 квітня о 18.00 в Києві у рамках дискусійного клубу «Бізнес Credo» Львівської бізнес-школи УКУ (LvBS) відбудеться зустріч з відомим істориком, публіцистом, професором Українського католицького університету Ярославом Грицаком. Тема дискусії: «Багата країна бідних людей: Чому історія має значення, і як її подолати?»

Модератором зустрічі стане український публіцист та журналіст, головний редактор телеканалу ТВі Віталій Портніков.

«У багатстві чи бідності країни природні ресурси відіграють найменшу роль. Очевидно, важливішою є політика. Але найбільшу цінність має культура. Цінності можна помастити на хліб. Ми живемо так, як віримо, заради чого готові іти на жертви», – вважає Ярослав Грицак.

Участь у зустрічах «Бізнес Credo» – це можливість для власників та топ-менеджерів поспілкуватись у форматі «business talk» із провідними мислителями та лідерами суспільної думки в українському та міжнародному середовищі. Участь в зустрічі безкоштовна за умови попередньої реєстрації та отримання підтвердження з боку організаторів заходу. Кількість місць обмежена. З приводу реєстрації звертатися до Оксани Хмеленко, okhmelenko@lvbs.com.ua, тел +38 044 425 39 37, моб. 097 978 12 24.