У столиці пройде ІІ Міжнародний фестиваль короткометражного кіно

20-22 квітня в кінотеатрі «Жовтень» пройде ІІ Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «New Vision International Film Festival 2012».

Як інформує офіційний сайт кінотеатру, Фестиваль має конкурс. Глядачі є безпосередніми учасниками процесу голосування, у процесі якого визначаються фільми-переможці у різноманітних номінаціях.

Оскільки "New Vision International Film Festival" є новаторським, то характерними його рисами є ідейність, жанрове розмаїття, шокуючі сюжети, неочікувані разв’язки, лаконічність, блискуча акторська гра, візуальна вишуканість, авторський стиль.

Так, 20 квітня глядачам запропонують подивитись: німецько- індійськумелодраму «Раджу»( 25 хв. Фільм - номінант премії Оскар на Кращий короткометражний фільм 2012, номінант Канського кінофестивалю, Переможець Student Academy Award у номінації Кращий іноземний фільм, а також переможець більше 25 міжнародних кінофестивалів);

іспанську комедію «Стриптиз» ( 9 хв. Best Fiction Shortfilm at the Kratkofil Plus Film Festival 2011 (Banja Luka, Bosnia) , Special Mention at the XII Certamen de Creació Jove (Valencia, Spain), Audience Award at the EMERGEANDSEE Media Arts Festival (Berlin, Germany), Fraise D´Or in the best overall film category at The Strawberry Shorts Film Festival 2011 (Cambridge,UK), Award «Red” of BackupFestival);

німецько-австрійський триллер «Вор» (10хв. Переможець NYC Shorts (Best shorts 2011), Tatort Eifel (Best Crime Short 2011), Cabbage Town Short Film Festival Toronto (Best Drama), Short Film Festival Dortmund 2011 (Audience Award);

мексиканську мелодраму «29» (13 хв. Фільм від режисера Карлоса Армелли - володаря Золотого Лева Венеціанського Кінофестивалю за Кращий короткометражний фільм);

іспанську мелодраму- триллер «72м2» ( 15 хв. Кращий короткометражний фільм 21º Fancine - Festival de Cine Fantástico, Гран Прі XII Certamen Fernando Quiñones Приз глядацьких симпатій XI Semana de cine iberoamericano de Villaverde Кращий актор 9º Certamen Cinemalaga Гран Прі X Certamen de cortometrajes de Diputación de Málaga Та більше 10 інших нагород на фестивалях);

австрійську анімацію «Фоліа» (2 хв. Official Selection: Sadho Poetry Film Fest, New Delhi, India, Tricky Women Animation Festival, Vienna, Austria Artkino Festival, Moscow, Russia, E-magiciens animation festival, Paris and Valenciennes, France);

драму «Останній автобус», Словаччина ( 16 хв. Переможець Tibor Vichta Award за Кращий Сценарій);

До програми Фестивалю 21 квітня ввійшли: французька трагікомедія «Серфінгісти» ( 15 хв. Нагороди: Prix du Jury – Courts Dans la Forêt (Rambouillet, France), Prix Mediterraneo – Shortini Film Festival (Augusta, Italie), Grand Prix du jury – Ciné regatta (Les Sables d`Olonne, France), Prix du Meilleur Film, Prix du Meilleur Scénario et Prix d’Interprétation Masculine, Disturb Awards 2012 (Paris). OFFICIAL SELECTION: Ankara International Film Festival (Ankara, Turkey), Milano Film Festival (Milan, Italie), Cortopotere Short Film Festival (Cortopotere, Italy), International Short Film Festival Louvain (Belgium), International Short Film Festival (Italy), Festival International du Court-Métrage d’Istanbul (Turkey);

Іспанську мелодраму “Я ненавиджу тебе» ( 6 хв. Best Drama Award of NYC Shorts (New York, USA), Best Short Film from Castilla y León Award at the 13th Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria);

iранську анімацію «Шеф» (5 хв. Нагороди: International Film Festival Wels, Austria Official Selection);

іспанську романтичну комедію “На наступній зупинці” ( 20 хв. Best Short Film of 10th Almería Shorts International Short Film Festival, "Almería en Corto"Andalusia, Spain);

драма “Тому, що є речі, які не можна забути ”, Аргентина- Іспанія (13.00 хв. Фільм потрапив до Книги Рекордів Гіннеса, як короткометражний фільм, що має найбільшу кількість нагород, більше 300!);

комедія «Зачарована», Іспанія (4хв.);

комедія «Вчасно», Німеччина (13хв.);

мелодрама “Хто така Флорінда Болкан?”, Іспанія – Італія (8 хв.);

мелодрама «НАС», США-Іспанія (6 хв. Best experimental film Zoom International Film Festival 2012 (Poland), Marvyn & Wayne Award at Baumann Film Festival Terrassa (Spain), Best Cinematography at Astorga International Film Festival (Spain);

22 квітня на Фестивалі демонструватимуть:

комедію/мелодраму «Її подих на моєму плечі», Франція (18 хв. Meilleure photographie AWARD of Valpolicello Film Festival (Italie); Official Selection: Festival du Film Court Francophone, Soirées Disturb (Paris, France), Gimli Film Festival de Manitoba (Canada);

французьку анімацію «У масштабі» (8 хв. AWARDS: Festival de Cannes “COUP DE COEUR”, Sapporo International Short Film Festival “BEST ANIMATION AWARD”, Planet Doc Film Festival (Poland) “BEST ANIMATION AWARD”, Reggio Film Festival (Italy) FIRST PRIZE, Tricky Women 2011 (Austria) JURY SPECIAL MENTION, Portugal - Festival Audiovisual Black and White : BEST ANIMATION AWARD, Festival Vidéo d’Orléans: 1ST PRIZE OF THE JURY, Azerbaijan - International Student Festival «START» :BEST ANIMATION AWARD та більше 20-ти інших нагород);

драму «Ловець снів», Бельгія (19 хв. Jelenia Gora International Film Festival Official Selection);

детектив «Вулиці невидимих», Австрія (12 хв. AWARDS: Crossing Europe 2011 – LOCAL ARTIST AWARD, Fastnet Short Film Festival 2011 (Ireland) – BEST EXPERIMENTAL SHORT, webcuts.11 Internet Film Festival Berlin – BEST FILM IN MACHINIMA, Int. Kurzfilm Festival Hamburg 2011– AUDIENCE AWARD; Official Selection: Festival International du Court Métrage à Clermont-Ferrand, Interfilm Berlin 2011, UNLIMITED #5 – European Shortfilm Festival Cologne, Filmfest Hamburg 2011, ASIFA Best Austrian Animation 2011);

мелодраму «Інший день», США ( 13 хв. New York International Film Festival Official Selection, Minneapolis Underground Film Festival Official Selection);

іспанську драму «Лимонний сік» (16 хв.);

іспанську драму «Кочові» ( 4 хв.);

Програми демонструються з цифрового носіямовами оригіналу із українськими субтитрами.