У гру одночасно грали 18 тисяч осіб.

Через п'ять років після релізу в Steam, Star Wars Battlefront 2 несподівано встановила новий рекорд з онлайну. Усе завдяки фанатам, які вирішили, що гра отримує занадто мало уваги.

Цього тижня в піку в Battlefront 2 грали 18635 осіб, і це найвища цифра в історії гри на платформі Steam. Попередній рекорд був встановлений ще в січні 2021 року і становив трохи більше 10 тисяч.

Усе це завдяки вірусній фанатській кампанії в соцмережах, яка повернула гру в топ-25 продажів у Steam.

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Star Wars Battlefront 2 вийшла 2017 року, але спочатку була ексклюзивом Origin. У Steam вона з'явилася лише 2020-го і тоді не викликала особливого ажіотажу.

На релізі Battlefront 2 була жорстко розкритикована за агресивні мікротранзакції: щоб відкрити Дарта Вейдера, потрібно було грати по 40 годин без перерви або заплатити. Скандал був таким гучним, що, за чутками, Disney зателефонували EA і попросили не ганьбитися. У підсумку систему внутрішньоігрових покупок переробили з нуля.

Раніше ми розповідали, що EA показала нову гру за "Зоряними війнами" від розробників XCOM. Реліз заплановано на 2026 рік.

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