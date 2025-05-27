Sony оголосила про розпродаж у рамках івенту Days of Play, який триватиме з 28 травня по 11 червня. У цей час в офіційному магазині Playstation Direct діятимуть знижки на Playstation 5.
Як компанія написала у себе в блозі, у США вийде спеціальний набір Call of Duty: Black Ops 6 Bundle з консоллю PS5, який буде доступний у версіях з диском і в цифровому форматі. Ціни стартують від 400 доларів за цифрову версію, це економія до 120 доларів порівняно з купівлею консолі та гри окремо.
У Європі та Азії Digital і стандартна версія PS5 також підуть зі знижкою, від 400 євро за цифрову версію. Однак Sony поки не публікувала повний список знижок на європейські моделі.
Крім консолей, подешевшають PlayStation VR2 і набір PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain, знижка складе 50 доларів. Геймпади DualSense, DualSense Edge і Access, а також бездротові навушники Pulse Explore теж будуть дешевшими.
Нагадаємо, що раніше Sony підвищила ціни на Playstation 5 у Європі, Великій Британії, Новій Зеландії та Австралії. У середньому вартість консолі збільшилася на 10%.