Презентацію українського Гаррі Поттера почали з 2 тис. примірників

Для першого презентаційного продажу в Український дім завезли більш як 2 тис. примірників українського видання останньої 7-ї книжки Джоан К.РОЛІНГ про Гаррі Поттера "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник директора видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Андрій ДОЛГОВ.

Зокрема, за його словами, в Український дім, де зараз проходить презентація найпопулярнішого в світі твору для дітей, було завезено 270 упаковок по 8 книжок в кожній.

Організатори переконані, що всім, хто прийшов на презентацію, книжок вистачить.

За словами А.ДОЛГОВА, загалом видано близько 100 тис. примірників книги.

Також він повідомив, що сьогодні зранку в усіх книгарнях держави розпочався продаж українського видання сьомої книжки про Гаррі Поттера.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня на прес-конференції в УНІАН головний редактор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван МАЛКОВИЧ зазначив, що в четвер лондонський офіс Дж.РОЛІНГ підтвердив, що український переклад побачить світ першим у світі. Українська версія виходить практично на три тижні раніше ніж російська, не зважаючи на шалене, за словами І.МАЛКОВИЧА, бажання росіян випередити цього разу українських видавців.

Загальний наклад усіх семи томів українського "Гаррі Поттера" стрімко наближається до мільйона примірників.

Над сьомою книгою працювала стара команда - переклад В.МОРОЗОВА за редакцією Олекси НЕГРЕБЕЦЬКОГО та Івана МАЛКОВИЧА. Обкладинка Владислава ЄРКА.

Передбачається, що книга коштуватиме приблизно 40 грн.