Єрмоленко: Україна вже дозріла до того, щоб прийшла правильна анархія

До 31-го серпня в одеському центрі сучасного мистецтва "Чайна фабрика" демонструють роботи київського художника Андрія Єрмоленка з серій "Анархія" та "Українська героїстика".

Творець «Мами Анархії» каже, що Pussy Riot більш анархічні ніж FEMEN

- Сучасна жінка-анархія і FEMEN - різні речі. Більше анархічні Pussy Riot. Люди, які випинають себе, але не мають базової ідеї, це пшик. Дівчата себе дискредитували останніми подіями зі спилюванням хреста. Вони навіть не розібралися, що відбувається. Але найбільше мене здивували журналісти, які чекали, коли все почнеться. Вони знали, кому цей хрест. Але ніхто не підійшов і не сказав: "Дівчата, що ви робите? Це хрест політрепресованим". А потім у своїх статтях написали, що "FEMEN" - дури. У моєї "Мами Анархії" бюст не оголений. Він прикритий кулеметними стрічками. Жіночий бюст оспіваний багатьма митцями. Наприклад, художники епохи Ренесанс приділяли багато уваги збільшеним жіночим грудям. З цього не варто робити бренд України. Ми маємо супер-бренд — нашого президента.

Художник вважає, що анархізм може вивести Україну на інший якісний рівень.

- Мій анархізм у першу чергу полягає в тому, що починаю від себе. Не треба чекати, що прийде хтось і буде тобою командувати. Самому треба щось продукувати. Україна вже дозріла до того, щоб прийшла правильна анархія. Люди не довіряють ні владі, ні опозиції, повертаються до себе і організовуються у певні групи. Вже бачу, що українці не чекають закликів, щоб зібратися і вийти. Віталій Запорожець, який застрелив з рушниці міліціонера, це образ анархіста, який відстояв себе. У інших країнах в добу Відродження його зобразили б як героя, який постояв за себе і пішов проти ката. А у нас його посадили на 7 років. Малювати — це найкраще, що умію робити. Виходити на вулицю? Так, роблю це. Але виходжу не під прапорами, які там стоять, а під свій власний. Я не вірю в анархічну державу. Але вірю, що анархія — це перехід від одного стану в якісно інший

Gazeta.ua