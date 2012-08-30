На Книжковій виставці-ярмарку в Києві обіцяють сенсацію

В «Українському домі» розпочала свою роботу Книжкова виставка-ярмарок, присвячена початку навчального року - Дню знань.

Як повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення, захід триватиме до 1 вересня і організований Національним центром ділового та культурного співробітництва «Український дім» за підтримки Держкомтелерадіо України.

Його метою є популяризація української книги серед дітей та молоді, об’єднання кращих книгорозповсюджувачів та відомих видавництв України.

Як зазначив на урочистій церемонії відкриття виставки перший заступник Голови Держкомтелерадіо України Анатолій Мураховський, подібний книжковий форум – це чергова позитивна подія у видавничій галузі.

Упродовж чотирьох днів усі відвідувачі можуть долучитися до книжкового світу. У програмі виставки - презентації нових книг, автограф-сесії відомих українських письменників, розваги для дітей та конкурси, майстер-класи народних майстрів. Експозиція форуму представлена кращими зразками навчальної, художньої, історичної, краєзнавчої, дитячої та іншої літератури, випущеної вітчизняними та зарубіжними видавництвами.

Як наголошують організатори, справжньою сенсацією видавничого свята стане «Найбільша Українська Абетка», зроблена із кубиків. Її передбачається внести до Книги рекордів України.

Також у рамках роботи виставки проходитиме благодійна акція – «Придбай книжку – подаруй свято дітям, позбавленим батьківського піклування» - традиційний збір книг для вихованців шкіл-інтернатів з різних регіонів України.