У Дніпропетровську закінчила свою роботу міжнародна «Кіноасамблея на Дніпрі»

В четверте відбулася “Кіноасамблея на Дніпрі” проведена за підтримки народного депутата Андрія Шипко.

У Дніпропетровську з 31 січня по 3 лютого відбулась четверта міжнародна «Кіноасамблея на Дніпрі». Протягом чотирьох днів свої документальні стрічки про справжні життєві історії непересічних особистостей показали два десятки відомих режисерів України, Росії, Польщі, Білорусії, Сербії та Азербайджану.

«Эти фильмы помогут задуматься о жизни, и, наверное, поразмыслить, изменить жизнь к лучшему именно благодаря сценарному сюжету фильмов, которые основаны, в принципе, на правде.» - розповів Ігор Собко - режисер «Кноасамблеї на Дніпрі» Гасло вже четвертого кінофоруму - «Правда про нас – у документальному кіно». Першою свою правду глядачам представив Київський режисер Олександр Столяров у ігровій картині «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами».

Загалом глядачі переглянули двадцять стрічок історичного, морального та духовного змісту. «Мені дуже приємно, що кіноасамблея на Дніпрі розширює свої межі та знаходить свого глядача, а в цьому році документальні стрічки мали можливість подивитися також жителі міста Нікополь. Людські долі, правдиві історичні факти, справжні цінності людської душі завжди були і будуть затребувані, і саме вони просвітлюю наше суспільство, а нас роблять краще і добріше.» - заявив Андрій Шипко – народний депутат, Президент Кіноассамблеї на Дніпрі. Головною відмінністю Кіноассамблеі на Дніпрі став її формат, а саме кінофорум запрошував провідних режисерів документального кіно, які представляли свої новітні роботи багато з яких, біли прем`єрними. Аншлаг у залі говорить про неабияку популярність і успіх цього кінопроекту. Усі дні роботи кіноассамблеї кінозал був вщент заповнений шанувальниками документалістики, а це в свою чергу говорить про зростання популярності до документальних картин. «То, что мы здесь собрались, это режиссеры, которые пытаются поговорить о главном, уйти от обыденности, от суеты…на сколько мы получим отклик, вот ради чего мы здесь собрались.» - сказала Арзу Уршан, відомий режисер з Азербайджану. Окрім перегляду стрічок, у рамках «Кіноасамблеї на Дніпрі» глядачі у вільному діалозі спілкуватися з відомими режисерами, вони в свою чергу ділилися своїми майбутніми планами. Також у рамках кінофоруму у Дніпропетровську пройшов симпозіум кінодокументалістів. В будівлі Дніпропетровської обласної ради зібралися організатори та режисери «Кіноасамблеї на Дніпрі».

На симпозіумі митці обговорювали вічні цінності документального кіно. Одним із головних питань було питання про відповідальність за долю підростаючого покоління.

На симпозіумі за ініціативою Андрія Шипко було ухвалено резолюцію про започаткування програми духовного просвітництва для дітей Дніпропетровщини та створення методичних матеріалів, які доповнять добіркою якісних документальних фільмів, що були представлені на кіноасамблеї. Посібник на разі буде узгоджено з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.«Логотип нашого симпозіуму - це ДНК абревіатура, що перекладається, як «духовно-нравственное кино». І як лікар, я вам скажу, що ДНК, всі люди знають, це основа життєдіяльності будь-якої клітини, а буде здорова клітина – буде здоровим людський організм. І ми віримо, що саме такі програми призведуть до духовному здоров`ю нашого суспільства.» - поділився Андрій Шипко.

Безкоштовні просвітницькі матеріали призначатимуться для загальноосвітніх, недільних шкіл та ВИШів Дніпропетровщини. Якщо досвід духовного просвітництва виявиться вдалим, організатори планують його запровадити по всій Україні.