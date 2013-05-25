У Севастополі відзначили річницю перепоховання Шевченка з участю праонуки поета

У Севастополі відзначили 152-гу річницю перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі.

Як передає кореспондент УНІАН, на літературно-мистецьку акцію з цієї нагоди, що проводилася біля підніжжя встановленого в серпні 2003 року пам’ятника Шевченку, зібралися до 500 осіб - активісти громадських організацій, учні-переможці конкурсів читців творів Кобзаря, ліцеїсти Військово-морського ліцею, народні творчі колективи і артисти Ансамблю пісні і танцю Центру військового музичного мистецтва Військово-Морських сил України, військовий оркестр Академії ВМС ім. Нахімова.

Заступник голови координаційної ради громадських організацій з підготовки та відзначення 200-річчя Шевченка Анатолій Сівак, звертаючись до присутніх, зазначив, що дана акція – «перший серйозний захід» до 200-річчя Шевченка.

Президент Фундації ім. Шевченка Богдан Вуйко у своєму виступі наголосив, що на сьогодні завданням громадськості є «принести Кобзар у кожну сім’ю». «Однозначно ми будемо добиватися, і хочемо, щоб на наших телеканалах вірші Тараса Григоровича Шевченка читав голова адміністрації, голова ради (маються на увазі керівники виконавчої і представницької гілок влади міста – УНІАН), науковці, заслужені люди», - зазначив Вуйко.

«Ми хочемо, щоб на наглядній агітації, на бігбордах ми бачили нашого Кобзаря. Ми повинні це зробити. Ми повинні думати, бачити і розуміти, що Шевченко – це не акція сьогодні, і вона не може закінчитися сьогодні, вона має бути суттю нашого життя», - додав він.

На тему: На Полтавщині встановлять ще 6 пам’ятників Шевченку

В акції також взяла участь правнучата племінниця Шевченка (по лінії сестри Катерини) Тамара Красицька, яка мешкає у Севастополі.

На заході читали вірші, виконували пісні, вручали нагороди переможцям конкурсів читців тощо. Крім того, на площі поряд з пам’ятником Шевченку були організовані виставки книг Кобзаря, української вишивки.

Літературно-мистецька акція тривала дві години і завершилася покладанням квітів до підніжжя пам’ятника Шевченку.