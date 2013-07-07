Карловарський кінофестиваль виграла історія про близнюків і нацистів

Фото: Олеся Волкова, film.ru

Найкращим фільмом 48-го Карловарського кінофестивалю визнано художній фільм відомого угорського режисера Яноша Саса «Великий зошит». На урочистому закритті фестивалю режисерові вручили його головну нагороду − «Кришталевий глобус».

Стрічка розповідає про долю двох тринадцятилітніх хлопчиків-близнят в окупованому нацистами містечку в 1944 році. Для режисера Саса це вже друга висока нагорода, першу − «Фелікс» від Європейської кіноакадемії режисер здобув за стрічку «Войцек» в 1994 році, передає Радіо «Свобода».

Також за вклад у розвиток світового кіномистецтва «Кришталевим глобусом» були відзначені відомий американський кінорежисер Олівер Стоун і голлівудський актор Джон Траволта.

Приз глядацьких симпатій здобув художній фільм чеської режисери Аліци Нелліс «Ревівал», присвячений літнім рокерам.

На 48-му кінофестивалі в Карлових Варах, який завершився 6 липня, було представлено понад 230 стрічок. Серед них у конкурсній секції фестивалю «На Схід від заходу» демонструвалась стрічка «Параджанов» режисерів Сергія Аведікяна і Олени Фетисової спільного виробництва України, Франції, Грузії та Вірменії.