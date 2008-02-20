У Києві відкрилася виставка книжок, виданих за державний кошт

Вдвічі більше грошей виділяє держава на видання книжок цього року. А це – 40 мільйонів гривень з бюджету, і нині бібліотеки активно подають у відомства заявки на літературу, яку найбільше запитують читачі. Бо видають книжки державним коштом спеціально для бібліотек. Вони наразі - єдина система державного книгорозповсюдження. А напередодні Міжнародного дня рідної мови відкрилась їхня виставка і у Національній парламентській бібліотеці.

У парламентській бібліотеці – день бюджетної книги. Міністерства та держкомітети звітують виданими на державне замовлення книгами. Тут і нові підручники для усіх нацменшин, і історичні енциклопедії, а класиків – навіть іноземною мовою пропонують.

Ніна Прибєга, директор державного видавництва: "Ми всі вчимо англійську мову - це міжнародна мова, і тому про Шевченка повинні знати в світі. Це надзвичайно важлива акція, і така книжка повинна бути в будь-якій школі, в будь-якій гімназії".

Усі ці видання отримають бібліотеки. Бо державну книжкову мережу Україна втратила.

Максим Стріха, заступник міністра культури та туризму України: "З 500 з чимось українських райцентрів книгарні залишилися не більше як в 10 відсотках".

Розвиток книговидання, стимульований зменшенням податків, наразився на іншу проблему – як донести вітчизняну книжку до читача. Якби книгарень було більше, то й наклади були б більшими, і перелік найменувань став би різноманітнішим.

Олександр Красовицький, директор приватного видавництва: "Поки що дуже мало перекладів світової сучасної літератури, я думаю що це справа найближчих років - змінити цю ситуацію".

Вже цього року ситуацію змінює підвищене фінансування. Замість торішніх 20 мільйонів гривень у держбюджеті на книжки передбачили вдвічі більше.

Едуард Прутник, голова Державного комітету з питань телерадіомовлення України: "Президент підтримав пропозицію і вийшов з ініціативою збільшити суму до 100 млн. грн., тому якщо буде прийнята нова цифра, то в 5 разів більше буде".

Нині у Держкомтелерадіо, який втілює програму "Українська книжка" - понад півтори тисячі заявок на нові видання. Усі наразі - для бібліотек.

"Факти", ICTV