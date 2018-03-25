Пухнастий миротворець: кіт, що оригінально зупинив бійку своїх побратимів, став хітом мережі (відео)

07:27, 25 березня 2018
Курйози
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скріншот

На відео двоє котів шиплять один на одного і починають битися. Але тут у бійку втрутився третій і змусив побратимів розійтися, просто влігшись поміж них.

Як повідомляв УНІАН, у США кіт повернувся до господаряпісля 14 років розлуки.

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Теги: #бійка#Кот