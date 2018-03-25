Пухнастий миротворець: кіт, що оригінально зупинив бійку своїх побратимів, став хітом мережі (відео)

За день відео з миролюбним котом зібрало 165 тисяч переглядів.

Товстий кіт, який оригінально зупинив бійку, потрапив на відео і став зіркою. За день відео з пухнастим миротворцем зібрало 165 тисяч переглядів.

На відео двоє котів шиплять один на одного і починають битися. Але тут у бійку втрутився третій і змусив побратимів розійтися, просто влігшись поміж них.

Як повідомляв УНІАН, у США кіт повернувся до господаряпісля 14 років розлуки.