Пухнастий миротворець: кіт, що оригінально зупинив бійку своїх побратимів, став хітом мережі (відео)
07:27, 25 березня 2018Курйози
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За день відео з миролюбним котом зібрало 165 тисяч переглядів.
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Товстий кіт, який оригінально зупинив бійку, потрапив на відео і став зіркою. За день відео з пухнастим миротворцем зібрало 165 тисяч переглядів.
На відео двоє котів шиплять один на одного і починають битися. Але тут у бійку втрутився третій і змусив побратимів розійтися, просто влігшись поміж них.
Як повідомляв УНІАН, у США кіт повернувся до господаряпісля 14 років розлуки.
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