Жінка втратила носа у прямому ефірі (фото, відео)

У прямому ефірі шоу вона зняла протез, щоб показати, як він кріпиться до обличчя.

Джейн Хардман, яка страждає від аутоімунного захворювання, у прямому ефірі ранкового телешоу показала наслідки своєї недуги, "відстебнувши" ніс.

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Вона розповіла, що гранулематоз позбавив її свого носа, і лікарі створили для неї косметичний протез на магнітах. Для цього імплантували пацієнтці магнітні кріплення в кістки лицьового черепа.

Варто зазначити, що жінка з гумором сприйняла свою недугу. Вона каже, що найскладніше зараз - необхідність контролювати себе, коли хочеться чхнути.

"Одного разу я чхнула так, що відвалився ніс. Відтоді я завжди притримуюсь протез, коли чхаю", - поділилася Джейн.

Як повідомляв УНІАН, у китайському місті Чанша, провінція Хунань, 57-річній жінці видалили зуб, який виріс у носі.