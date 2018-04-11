Жінка втратила носа у прямому ефірі (фото, відео)

08:45, 11 квітня 2018
Курйози
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Жінка "відстебнула" ніс в прямому ефірі / фото ITV

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Вона розповіла, що гранулематоз позбавив її свого носа, і лікарі створили для неї косметичний протез на магнітах. Для цього імплантували пацієнтці магнітні кріплення в кістки лицьового черепа.

Варто зазначити, що жінка з гумором сприйняла свою недугу. Вона каже, що найскладніше зараз - необхідність контролювати себе, коли хочеться чхнути.

"Одного разу я чхнула так, що відвалився ніс. Відтоді я завжди притримуюсь протез, коли чхаю", - поділилася Джейн.

Як повідомляв УНІАН, у китайському місті Чанша, провінція Хунань, 57-річній жінці видалили зуб, який виріс у носі.

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Теги: #курйози#прямий ефір