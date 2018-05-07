"Гостей отруїли невідомою речовиною": кремлівська пропагандистка відзначилася безглуздим жартом про інавгурацію Путіна

Симоньян вирішила смішно обіграти скандал з отруєнням у Британії Скрипаля в контексті інавгурації Путіна.

Пропагандистка Кремля, головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян відзначилася безглуздим жартом з приводу інавгурації Володимира Путіна.

Жарт пропагандистка опублікувала 7 травня у своєму Twitter. Симонян вирішила смішно обіграти скандал з отруєнням у Британії екс-шпигуна ГРУ РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок" у контексті інавгурації Путіна.

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"Приснилося, що я приходжу на інавгурацію і раптом бачу, як іноземні гості один за одним падають в непритомності. Їх отруїли невідомою речовиною, щоб зіпсувати нам свято. Імовірно, отруйники - агенти британської розвідки. І як тепер вибрати сукню?", - написала пропагандистка.

Раніше повідомлялося, що Путін вчетверте вступив на посаду президента РФ.