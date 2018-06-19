Колючі п'яниці: їжаки наклюкалися лікеру на дитячому майданчику (фото)

16:43, 19 червня 2018
Курйози
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У Німеччині з дитячої площадки госпіталізували п'яних їжаків / фото facebook.com/Polizei.Thueringen

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Звірів практично знерухомленими виявила місцева мешканка й одразу ж викликала правоохоронців, повідомляє поліція федеральної землі Тюрінгія.

У жартівливому пості поліцейські кажуть, що тварин знайшли поблизу дитячого майданчика, пізніше їх відправили у безпечне місце - зоопарк. У їжаків діагностували алкогольну інтоксикацію.

Раніше німецькі поліцейські, викликані стурбованими дивними звуками жителями міста Бремен, виявили в саду неподалік пару їжаків, які дуже голосно займалися коханням.

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Теги: #тварини