Колючі п'яниці: їжаки наклюкалися лікеру на дитячому майданчику (фото)
16:43, 19 червня 2018Курйози
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Тварини були знайдені поблизу дитячого майданчика і відправлені у зоопарк.
У Німеччині з дитячої площадки госпіталізували п'яних їжаків / фото facebook.com/Polizei.Thueringen
У німецькому місті Ерфурт врятували двох п'яних їжаків. Тварини виявили перевернуту пляшку з яєчним лікером і випили її вміст.
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Звірів практично знерухомленими виявила місцева мешканка й одразу ж викликала правоохоронців, повідомляє поліція федеральної землі Тюрінгія.
У жартівливому пості поліцейські кажуть, що тварин знайшли поблизу дитячого майданчика, пізніше їх відправили у безпечне місце - зоопарк. У їжаків діагностували алкогольну інтоксикацію.
Раніше німецькі поліцейські, викликані стурбованими дивними звуками жителями міста Бремен, виявили в саду неподалік пару їжаків, які дуже голосно займалися коханням.
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