Колючі п'яниці: їжаки наклюкалися лікеру на дитячому майданчику (фото)

Тварини були знайдені поблизу дитячого майданчика і відправлені у зоопарк.

У німецькому місті Ерфурт врятували двох п'яних їжаків. Тварини виявили перевернуту пляшку з яєчним лікером і випили її вміст.

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Звірів практично знерухомленими виявила місцева мешканка й одразу ж викликала правоохоронців, повідомляє поліція федеральної землі Тюрінгія.

У жартівливому пості поліцейські кажуть, що тварин знайшли поблизу дитячого майданчика, пізніше їх відправили у безпечне місце - зоопарк. У їжаків діагностували алкогольну інтоксикацію.

Раніше німецькі поліцейські, викликані стурбованими дивними звуками жителями міста Бремен, виявили в саду неподалік пару їжаків, які дуже голосно займалися коханням.