Оператор-сміливець знімав інтерв'ю з мером Москви з локшиною на вухах (відео)

Відео з локшиною виклав у своєму Instagram Сергій Харитонов.

Мер Москви Сергій Собянін дав 18 липня інтерв'ю телеканалу "Москва 24", який був заснований у 2011 році з його ж ініціативи і належить мерії столиці.

Це була типова розмова про «формування сучасного міського середовища», в ході якої глава міста говорив, як «важливо, щоб людині в цьому місті жилося комфортно», передає "Медуза".

Один з операторів, що знімали Собяніна, повісив собі на вухо справжню варену локшину.

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Відео з локшиною виклав у своєму Instagram Сергій Харитонов; він же і є головним героєм ролика. Харитонов підписав пост хештегами #обещалкин, #правда, #единаяроссия, #фбк, #свобода слова і #свободасми.

Ймовірно, акція з локшиною планувалася заздалегідь. У коментарях одна зі знайомих Харитонова написала: «Ви зробили це! Боже, як я вами пишаюся!»

Сергій Харитонов розповів, що співпрацює з «Москвою 24» як фрілансер. Після виходу матеріалу та спілкування з «Медузою» він видалив свій акаунт в Instagram. Керівництво телеканалу пізніше заявило, що Харитонов не має до нього ніякого відношення, проте його готові взяти в штат, "zroj він так хоче асоціювати себе з "Москвою 24".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві відкрили виставку "Керченських мостів", зроблених з локшини.