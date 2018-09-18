СБУ зняла відео з шаманом в якості відповіді на звинувачення у співпраці з екстрасенсами

Раніше екс-глава СБУ розповів, що Служба безпеки співпрацює з фахівцями, здатними на відстані визначати настрої та думки людей.

У Службі безпеки України спростували інформацію про співпрацю силовиків з екстрасенсами.

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«Не відповідає дійсності інформація видання «Страна.ua» з посиланням на інтерв’ю з Валентином Наливайченком щодо залучення до роботи в СБУ фахівців з екстрасенсорними чи магічними здібностями. Разом з тим, не виключаємо, що мова в інтерв’ю могла йти про особистих позаштатних радників В. Наливайченка у 2014-2015 роках», - йдеться в заяві відомства у Facebook.

З урахуванням цього в СБ представили «реконструкцію можливої подібної співпраці» - відеоролик, на якому до будівлі Служби безпеки слідує шаман з бубном.

Раніше екс-глава СБУ Валентин Наливайченко в інтерв'ю «Країні» розповів, що Служба безпеки співпрацює з фахівцями, здатними на відстані визначати настрої і думки людей.

«Є в одній галузі фахівці (правда, я не знаю, що зараз там натворили штабісти Порошенко), які дійсно на відстані можуть визначати настрої, поведінку, а іноді і думки людей, які цікавлять спецслужби», - зазначив він.