этот материал доступен на русском

У Грузії собака зупинив футбольний матч і почав бавитись на полі зі спортсменами (відео)

18:17, 08 жовтня 2018
Курйози
692 0
У Грузії собака вибіг на поле, аби погратись з футболістами / Скриншот, ТСН

Читайте такожПес навчився кататися на ковзанах (відео)

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що собака почав бавитись з футболістами. Залишати поле тварина не хотіла і навіть ледь не покусала стюардів, які намагались схопити її.

Вивести собаку за межі поля зміг лише гравець "Торпедо Кутаїсі" Давид Хурцилава. Він, бавлячись з собакою, відійшов у бік трибун.

У червні повідомлялось, що в Австралії кенгуру вибіг на поле перед початком другого тайму одного з матчів австралійської ліги між клубами "Белконнен Юнайтед" і "Канберра".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Грузія#собака