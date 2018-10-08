У Грузії собака зупинив футбольний матч і почав бавитись на полі зі спортсменами (відео)

Вивести собаку за межі поля зміг лише гравець "Торпедо Кутаїсі" Давид Хурцилава.

У грузинському місті Горі матч Національної футбольної ліги довелося тимчасово зупинити через безпритульного пса, який вибіг на поле.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що собака почав бавитись з футболістами. Залишати поле тварина не хотіла і навіть ледь не покусала стюардів, які намагались схопити її.

Вивести собаку за межі поля зміг лише гравець "Торпедо Кутаїсі" Давид Хурцилава. Він, бавлячись з собакою, відійшов у бік трибун.

У червні повідомлялось, що в Австралії кенгуру вибіг на поле перед початком другого тайму одного з матчів австралійської ліги між клубами "Белконнен Юнайтед" і "Канберра".