"Послав на три букви": Тілль Ліндеманн привітав росіян з Новим роком (відео)

Ліндеманн лише протяжно вигукнув, куди варто піти всім росіянам, а саме "на**й".

Лідер німецького рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн звернувся до росіян. Відповідне відео з'явилося в Instagram російського співака та лідера гурту "Ленінград" Сергія Шнурова.

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Російський виконавець похвалився в мережі коротким роликом. Шнуров пояснив, що його "приятель з Німеччини" хоче привітати всіх росіян з наступаючим Новим роком.

Ліндеманн лише протяжно вигукнув, куди варто піти всім росіянам, а саме "на**й".

"Мій приятель з Німеччини — він погано говорить російською — просто хоче привітати вас з наступаючим Новим роком, — прокоментував відео Шнур.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сергій Шнуров відреагував на заборону України на в'їзд до країни чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років. На своїй сторінці в Instagram музикант опублікував вірш, в якому написав, що якось в Україну він точно приїде.