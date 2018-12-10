Тварини на полі та маленькі фанати: підбірка наймиліших моментів до Всесвітнього дня футболу (відео)

10 грудня відзначається Всесвітній день футболу (World Football Day).

10 грудня відзначається Всесвітній день футболу (World Football Day). У цей день ми вирішили пригадати наймиліші історії, пов’язані з футболом.

Наприклад, як маленькі фанати реагують на зустріч зі своїм кумиром. У 2016 році знаменитий футболіст Ліонель Мессі зустрівся зі своїм маленьким прихильником з Афганістану. Цей хлопчик став інтернет-зіркою після того, як в мережі з'явилися його фотографії. На них малий вболівальник у звичайнісінькому пластиковому пакеті, який за кольорами нагадує форму збірної Аргентини. А на пакеті написано ім'я та номер Мессі. Футболіст не зміг залишитися байдужим до такого відданого фаната. І зустрівся із хлопчиком, який не тямив себе від щастя та навіть вийшов на футбольне поле за руку із Мессі на одному із матчів.

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Також варто згадати кілька курйозних моментів у футболі, пов'язаних із чотирилапими вболівальниками. Наприклад, в Австралії кенгуру вибіг на поле перед матчем між клубами "Белконнен Юнайтед" і "Канберра". Тварину спробували прогнати за допомогою м'яча, але це вдалося не відразу.

Інший випадок - у Болівії під час гри на поле вибігла собака. І змагання з футболу перетворилося на гру в наздоганялки. Футболісти намагалися піймати чотирилапого. В різний час на футбольному полі під прицілами камер опинялися коза, кішка, видра, білка та інші тварини. А ФК "Бешикташ" навіть вирішили покарати за рудого кота, який несподівано вискочив на поле та перервав гру.