Американська компанія анонсувала морський зомбі-круїз з телезірками та вечірками

Американська компанія Sixthman запустить тематичний морський круїз, присвячений зомбі-апокаліпсису. Як повідомляє The Daily Mail, подорож на борту лайнера Norwegian Pearl триватиме з 15 по 18 січня 2016 року. Пасажири піднімуться на борт в Майамі, а зійдуть з корабля в столиці Багамських Островів Нассау. Вартість путівки складе від 750 до чотирьох тисяч доларів, передає Lenta.ru.

На борту корабля для туристів будуть організовані конкурси костюмів, вікторини та тематичні вечірки. Розважати відпочиваючих будуть зірки серіалу «Ходячі мерці», в тому числі Норман Рідус, який виконав роль Деріла Діксона, і Чендлер Ріггз, який зіграв Карла Граймса.

Також на круїзному лайнері працюватимуть візажисти, які допоможуть мандрівникам створити зомбі-образи.

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Крім того, туристи зможуть скористатися кількома басейнами, гідромасажними ваннами, стіною для скелелазіння і боулінгом. Зазначається, що до вартості путівки включене харчування. Всього в подорожі зможуть брати участь 2,2 тисячі осіб.