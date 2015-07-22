Чемпіон з поїдання хот-догів з'їв піввідра морозива за півгодини (відео)

Про це повідомляє Mashable. Така кількість десерту від Ben and jerry's містить приблизно 13,4 тис. калорій.

Зазвичай Стоуні легко справляється зі своїми завданнями з поїдання, але на цей раз він, по всій імовірності, зіткнувся з серйозними труднощами, відзначає видання і рекомендує їсти не більше однієї стандартної пінти морозива на людину, повідомляє Gazeta.ru.

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23-річний Стоуні планує стати дієтологом. Він встановлював рекорди з поїдання різних продуктів. Наприклад, Стоуні з'їв 182 скибочки бекону за п'ять хвилин, нагадує The Telegraph. Раніше в цьому місяці рекордсмен переміг у престижному конкурсі nаthаn's International Hot Dog Eating Contest, де йому вдалося здолати восьмикратного чемпіона Джої Честната.

Газета додає, що Стоуні важить всього 54 кг.