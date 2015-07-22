Чемпіон з поїдання хот-догів з'їв піввідра морозива за півгодини (відео)
Переможець чемпіонату з поїдання хот-догів 2015 року Метт Стоуні з'їв 12 пінт морозива (майже 5,7 л) за 35 хвилин 40 секунд.
Про це повідомляє Mashable. Така кількість десерту від Ben and jerry's містить приблизно 13,4 тис. калорій.
Зазвичай Стоуні легко справляється зі своїми завданнями з поїдання, але на цей раз він, по всій імовірності, зіткнувся з серйозними труднощами, відзначає видання і рекомендує їсти не більше однієї стандартної пінти морозива на людину, повідомляє Gazeta.ru.
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23-річний Стоуні планує стати дієтологом. Він встановлював рекорди з поїдання різних продуктів. Наприклад, Стоуні з'їв 182 скибочки бекону за п'ять хвилин, нагадує The Telegraph. Раніше в цьому місяці рекордсмен переміг у престижному конкурсі nаthаn's International Hot Dog Eating Contest, де йому вдалося здолати восьмикратного чемпіона Джої Честната.
Газета додає, що Стоуні важить всього 54 кг.