Google Translate тепер знає галактичну мову
10:42, 27 листопада 2015Курйози
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Компанія Google ввела для свого онлайн-перекладач Google Translate опцію підтримки галактичного мови "ауребеш", на якій розмовляють деякі персонажі "Зоряних воєн".
Google вивчив ауребеш
Підтримка вигаданого алфавіту включена для всіх мов, представлених в Google Translate, в тому числі — для української.
Not fluent in 6 million forms of communication? This might help: https://t.co/a5zlzC8HFS#ChooseYourSidepic.twitter.com/8Dph0yaCWP
— Google (@google) November 25, 2015
Ауребеш включає в себе приголосні, голосні, подвійні букви і знаки пунктуації. Назва походить від комбінації назв перших двох букв: аурек і беш.
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Повідомлення про підтримку онлайн-перекладачем мови з'явилося в Twitter Google.
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