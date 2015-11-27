Google Translate тепер знає галактичну мову

10:42, 27 листопада 2015
Курйози
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Компанія Google ввела для свого онлайн-перекладач Google Translate опцію підтримки галактичного мови "ауребеш", на якій розмовляють деякі персонажі "Зоряних воєн".

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Підтримка вигаданого алфавіту включена для всіх мов, представлених в Google Translate, в тому числі — для української.

Ауребеш включає в себе приголосні, голосні, подвійні букви і знаки пунктуації. Назва походить від комбінації назв перших двох букв: аурек і беш.

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Повідомлення про підтримку онлайн-перекладачем мови  з'явилося в Twitter Google.

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