У Росії почав розвиватися туризм: Ненецький округ на Новий рік відвідали аж 33 туристи
Ненецький автономний округ Російської Федерації на новорічні канікули відвідали 33 туристи.
Як повідомляється на сайті адміністрації регіону, мандрівники прибули у складі організованих груп.
«У святкові вихідні підприємці округу і окружний Центр арктичного туризму представили пам'ятки НАО тридцяти трьом гостям з Чехії, Франції, Польщі, Владивостока, Ярославля, Москви, Казані, Котласа, Сиктивкара, Ухти і Республіки Крим», - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що мандрівникам пропонували кілька програм: в рамках пакету «В гостях у північних оленів» туристи відсвяткували Новий рік в регіоні, відвідали стійбище оленярів і побували на арктичній риболовлі.
Згідно з повідомленням, також у пакет входили поїздка в Пустозерськ через священні для ненців місця і село Устя, індивідуальні поїздки на снігоходах і прогулянка на всюдиході «Трекол».
Ще один турпродукт отримав назву «Шалені вихідні». Він був орієнтований на етнокультурну програму в стійбищі оленярів.