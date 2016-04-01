У Нідерландах активісти "окупували" село Крим напередодні референдуму щодо асоціації Україна-ЄС (відео)
У Нідерландах "Молоді демократи" "окупували" на днях розташоване у їхній країні маленьке село Крим.
Як видно на відео, опублікованому на каналі YouTube "Молодих демократів", вони приїхали до населеного пункту на танках і з прапорами.
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Згодом вони закликали всіх голосувати за Асоціацію Україна-ЄС через загрози, які виходять від путінської Росії.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".
Референдум був ініційований групою GeenPeil.
Згідно з заявою Міністерства закордонних справ України, будь-який результат референдуму в Нідерландах не зупинить європейську інтеграцію України.