У Нідерландах активісти "окупували" село Крим напередодні референдуму щодо асоціації Україна-ЄС (відео)

Як видно на відео, опублікованому на каналі YouTube "Молодих демократів", вони приїхали до населеного пункту на танках і з прапорами.

Читайте такожЗМІ: У Нідерландах пропагандисти Кремля лякають гнівом Путіна прихильників асоціації з Україною

Згодом вони закликали всіх голосувати за Асоціацію Україна-ЄС через загрози, які виходять від путінської Росії.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

Референдум був ініційований групою GeenPeil.

Згідно з заявою Міністерства закордонних справ України, будь-який результат референдуму в Нідерландах не зупинить європейську інтеграцію України.