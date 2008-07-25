Танцівниці загрожує тюрма за позування оголеною з прапором Перу (фото)

Танцівниця Leysi Suarez звинувачується в ображанні національних почуттів за позування оголеною з прапором Перу.

Фотографії з дівчиною, одягненою лише в ковбойський капелюх, яка сидить верхи на коні, покритому червоно-білим прапором Перу, з`явилися в одному з місцевих видань за декілька днів перед днем незалежності країни.

Танцівниці загрожує до чотирьох років тюремного ув’язнення.

За словами дівчини, вона планувала також зйомки і з іншими «патріотичними об`єктами».

«Я люблю Перу, я показую це своїм тілом і душею», - заявила вона в інтерв`ю журналістам.

Газета.ру