Танцівниці загрожує тюрма за позування оголеною з прапором Перу (фото)
08:44, 25 липня 2008Курйози
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Показала любов до країни «тілом і душею»
Танцівниця Leysi Suarez звинувачується в ображанні національних почуттів за позування оголеною з прапором Перу.
Фотографії з дівчиною, одягненою лише в ковбойський капелюх, яка сидить верхи на коні, покритому червоно-білим прапором Перу, з`явилися в одному з місцевих видань за декілька днів перед днем незалежності країни.
|Фото з сайту газети El Comercio
Танцівниці загрожує до чотирьох років тюремного ув’язнення.
За словами дівчини, вона планувала також зйомки і з іншими «патріотичними об`єктами».
«Я люблю Перу, я показую це своїм тілом і душею», - заявила вона в інтерв`ю журналістам.
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