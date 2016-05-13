Виробник похвалив генерала, який відірвав ручку від нового джипа на очах у Путіна: "справжній чоловік, супермен"

За словами глави прес-служби Олени Тарасенко, двері неможливо було відкрити без ключа. Вона розповіла, що під час випробувань на ручці тестувалося зусилля до 120 кілограмів, офіційно вона витримує до 100 кілограмів, пише Lenta.ru за інформацією Національної служби новин».

«На щастя, такий сильний Шевченко, у нас є ще справжні чоловіки в нашій країні», — заявила вона, додавши, що «пан Шевченко, можна сказати, супермен».

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Як повідомляв УНІАН, курйозний інцидент стався під час того, як президент Росії Володимир Путін 12 травня оглядав в Сочі нову військову техніку.

Генерал Олександр Шевченко, який проводив екскурсію, спробував відкрити двері автомобіля, але зробити це з першого разу йому не вдалося. У підсумку він відірвав ручку.

"Молодець", - сказав Путін.