Перемога Джамали: у соцмережах заговорили про Євробачення-2017 у Криму
Оскільки традиційно країна-переможець приймає наступний конкурс Євробачення, в 2017 році він відбудеться в Україні.
Попри те, що сама Джамала поки впевнена лише у тому, що Євробачення-2017 відбудеться в Україні і не робить заяв щодо Криму, користувачі соцмереж вже не тільки вітають співачку, а й на повну силу обирають підходяще для конкурсу місто на півострові.
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Будзе файна, калі Эўрабачаньне-2017 пройдзе ў Сымфэропалі #Eurovision— Радыё Свабода (@svaboda) May 14, 2016
Вітаю @jamala!!!!! Це найкращий подарунок на мій День Народження! Слава Україні!— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 14, 2016
Крім того, багато хто жартував про те, як коментували результати Євробачення на російському пропагандистському каналі "Россия 1".
Російського глядача переконують,що голоси журі це голоси випадкових людей і європарламентарів.Перемогла тіпа політика, а не мистецтво) Ага)— Oleksandr Arhat (@olarhat) May 14, 2016
Тем временем, где-то на телеканале Россия-1 идет фильм "Плохая соседка"#Eurovisionpic.twitter.com/2Y2z2D5EJA— Крым. Реалии (@krymrealii) May 14, 2016
Згадували і нещодавний фейк від пропагандистів з телеканалу "Звєзда".
Тепер хай Пентагон і ЦРУ підкине нам баблішка на проведення конкурсу