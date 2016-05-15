Перемога Джамали: у соцмережах заговорили про Євробачення-2017 у Криму

06:41, 15 травня 2016
Курйози
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Оскільки традиційно країна-переможець приймає наступний конкурс Євробачення, в 2017 році він відбудеться в Україні.

REUTERS

Попри те, що сама Джамала поки впевнена лише у тому, що Євробачення-2017 відбудеться в Україні і не робить заяв щодо Криму, користувачі соцмереж вже не тільки вітають співачку, а й на повну силу обирають підходяще для конкурсу місто на півострові.

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Крім того, багато хто жартував про те, як коментували результати Євробачення на російському пропагандистському каналі "Россия 1". 

Згадували і нещодавний фейк від пропагандистів з телеканалу "Звєзда". 

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