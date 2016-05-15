Перемога Джамали: у соцмережах заговорили про Євробачення-2017 у Криму

Попри те, що сама Джамала поки впевнена лише у тому, що Євробачення-2017 відбудеться в Україні і не робить заяв щодо Криму, користувачі соцмереж вже не тільки вітають співачку, а й на повну силу обирають підходяще для конкурсу місто на півострові.

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Вітаю @jamala!!!!! Це найкращий подарунок на мій День Народження! Слава Україні! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 14, 2016

Крім того, багато хто жартував про те, як коментували результати Євробачення на російському пропагандистському каналі "Россия 1".

Російського глядача переконують,що голоси журі це голоси випадкових людей і європарламентарів.Перемогла тіпа політика, а не мистецтво) Ага) — Oleksandr Arhat (@olarhat) May 14, 2016 Тем временем, где-то на телеканале Россия-1 идет фильм "Плохая соседка"#Eurovisionpic.twitter.com/2Y2z2D5EJA — Крым. Реалии (@krymrealii) May 14, 2016

Згадували і нещодавний фейк від пропагандистів з телеканалу "Звєзда".