Депутат-прогульник, підопічний Ахметова, отримав догану

Відомий словацький футбольний суддя Любош Міхел, який за сумісництвом є депутатом парламенту Словаччини від Християнсько-демократичної партії, отримав чергову догану від парламентського спікера.

За хронічну відсутність на засіданнях із Міхела буде стягнено штраф у розмірі місячної зарплати, повідомляє Німецька хвиля посиланням на DРA. У жовтні горе-депутат не взяв участі у жодному засіданні. Партія вже давно закликає Міхела скласти мандат, однак той відмовляється. Нещодавно Любош Міхел оголосив про завершення своєї суддівської кар’єри і переїхав до Донецька, де працюватиме у менеджменті футбольного клубу «Шахтар». 40-річний словак з жовтня працює у донецькому клубі «директором відділу міжнародних змагань». Пропозицію працювати на цій посаді Міхел отримав особисто від власника «Шахтаря» Ріната Ахметова.

Попри проблематичність участі у роботі словацького парламенту під час проживання у Донецьку, Міхел заявив словацьким журналістам, що не складатиме із себе повноваження депутата. У «Шахтарі» вже є своя традиція прогулювання парламентських засідань. Депутат-мільярдер Рінат Ахметов також нечастий гість у Верховній Раді.