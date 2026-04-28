Нацбанк посилив гривню: офіційний курс долара і євро на середу

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 29 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,07 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,50 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 26 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,06/44,09 грн/дол., а до євро - 51,48/51,50 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 28 квітня зріс на 5 копійок і складав 44,30 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,78 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав також на 5 копійок і складав 51,95 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,30 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 44,30 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 15 копійок і складав 52,05 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,70 гривні, а євро - за курсом 51,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: