Польща не наважилася екстрадувати до України археолога, який грабував окупований Крим

Скандального російського історика випустили з в'язниці та передали до Білорусі в рамках обміну ув'язненими.

Польща звільнила з в'язниці російського археолога Олександра Бутягіна, який відповідав за незаконні розкопки в окупованій частині України. Як пише білоруське опозиційне видання "Наша Ніва", Бутягіна передали білоруській владі.

Це сталося в рамках взаємного обміну ув'язненими між Польщею та Білоруссю за формулою "п'ять на п'ять". Представник Ермітажу Бутягін був одним із п'яти ув'язнених, яких Польща передала Білорусі. Він уже перебуває на білоруській території.

Також Польща передала білорусам Ніну Попову, дружину російського військового з так званого Придністров'я, пише ВВС.

У Білорусі заявили, що в рамках обміну також отримали своїх громадян, які виконували "особливо важливі завдання в інтересах забезпечення національної безпеки та обороноздатності нашої країни". Про це повідомило пропагандистське агентство "Белта".

Звільнення політв'язня

Як пише "Газета Виборча", Польщі передано білоруського журналіста, політв'язня Анджея Почобута. У лютому 2023 року його засудили до восьми років ув'язнення за статтями про розпалювання ворожнечі та заклики до заподіяння шкоди національній безпеці. У жовтні 2025 року Почобут отримав премію Сахарова "За свободу думки".

На кордоні Почобута зустрів польський прем'єр Дональд Туск. "Ласкаво просимо додому в Польщу", – підписав Туск фото з Почобутом.

Кого ще повернув Лукашенко

За даними "Нашої Ниви", Польщі також передали ще двох польських громадян і двох громадян Молдови – офіцерів спецслужби, яких звинувачували у шпигунстві.

Також серед повернутих до Польщі – монах-кармеліт Гжегож Гавел, якого в Білорусі звинувачували у шпигунстві. Його затримали у вересні 2025 року.

Арешт Бутягіна в Польщі

Нагадаємо, що російського історика затримали в грудні минулого року в Польщі, яку він хотів перетнути проїздом – він їхав з Нідерландів на Балкани, де читав лекції. Бутягіна заарештували на підставі міжнародного ордера, оскільки Україна розшукує його за проведення розкопок в окупованому Криму та знищення культурної спадщини. У березні суд у Варшаві ухвалив рішення про його екстрадицію до України.

