У МЗС розповіли, як відреагують на можливе порушення Єгиптом обіцянки не купувати крадене зерно

Там відслідковують ситуацію, що судно з краденим зерном з окупованих Росією українських територій прибуває до Єгипту.

Україна буде запитувати у Єгипту, що відбувається з огляду на наближення до порту цієї країни судна із краденим українським зерном. Раніше Єгипет обіцяв не купувати таке збіжжя. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав журналістам під час ZOOM-брифінгу.

"Ми слідкуємо за цим судном, яке вже прибуло або прибуває зараз до Єгипту. Ви побачите від нас реакцію", - сказав він.

Він підтвердив, що раніше була розмова президентів України і Єгипту , і до цієї розмови була детальна робота з Єгиптом з проханнями не приймати такі вантажі.

Відео дня

"І більше того, отримували запевнення, і до того, і на рівні лідерів, що Єгипет такі вантажі приймати не буде. Тому, я думаю, що невдовзі побачите теж наші реакції на нинішній розвиток подій. Будемо питати у єгипетської сторони, що відбувається", - наголосив Тихий.

Крім того, наразі МЗС відомо, що ще одне таке судно рухається до Алжиру. Тихий запевняє, що Україна буде належно реагувати на такі випадки.

Скандал з краденим РФ зерном

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками розмови із президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі, що Єгипет більше не купуватиме зерно з окупованих Росією українських територій.

Водночас, тим часом, ще одне судно з краденим зерном прибуло в ізраїльський порт Хайфа та готується до розвантаження.

За словами Зеленського, Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Втім, чергове таке судно владою Ізраїля не зупинене.

