"Ок, гугл, як керувати країною?": соцмережі бурхливо відреагували на перемогу Трампа в США

Поки глобальні фінансові ринки і політикум лихоманить від новини про перемогу Дональда Трампа, користувачі соцмереж активно жартують про нові перспективи Америки та решти світу, "любов" Путіна і майбутнього американського президента, а також навалу мігрантів із США. УНІАН відібрав з цієї лавини фотожаб найсмішніші екземпляри.

Симпсоны предсказали победу Трампа еще 15 лет назад pic.twitter.com/NfOMUkM7ne — Лепра (@leprasorium) 9 листопада 2016 р.

Тепер головне, щоб Дональд Трамп і Кім Чен Ин не почали ядерними ракетами мірятися. — Артем Дерягін (@DerArto) November 9, 2016

От і все!

Зворушливе фото: Обама передає символічний ключ від російських під'їздів новому президенту. pic.twitter.com/VxgQwulmFB — Вільна рэдакцыя (@svabodka) November 9, 2016 Я негайно переходжу від слів до справи, і ось перший результат:

«В Єкатеринбурзі дах одного з цехів оборонного заводу впала з-за снігу» — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) November 9, 2016

Нагадаємо, О 1.00 ночі східноамериканським часом завершилося голосування на виборах президента США завершилося штатом Аляска.

Перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням перемоги в цьому штаті він набрав 279 голосів вибірників при 270, необхідних для перемоги.