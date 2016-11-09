"Ок, гугл, як керувати країною?": соцмережі бурхливо відреагували на перемогу Трампа в США
Перемога на виборах президента США скандального кандидата від республіканців Дональда Трампа викликала бурхливу реакцію в соцмережах.
Поки глобальні фінансові ринки і політикум лихоманить від новини про перемогу Дональда Трампа, користувачі соцмереж активно жартують про нові перспективи Америки та решти світу, "любов" Путіна і майбутнього американського президента, а також навалу мігрантів із США. УНІАН відібрав з цієї лавини фотожаб найсмішніші екземпляри.
Симпсоны предсказали победу Трампа еще 15 лет назад pic.twitter.com/NfOMUkM7ne— Лепра (@leprasorium) 9 листопада 2016 р.
#Trump#MakeAmericaGreatAgainpic.twitter.com/pxN4P0Rd1R— Kadir Avcı (@AvciKR) November 9, 2016
Тепер головне, щоб Дональд Трамп і Кім Чен Ин не почали ядерними ракетами мірятися.— Артем Дерягін (@DerArto) November 9, 2016
От і все!— Вільна рэдакцыя (@svabodka) November 9, 2016
Зворушливе фото: Обама передає символічний ключ від російських під'їздів новому президенту. pic.twitter.com/VxgQwulmFB
Я негайно переходжу від слів до справи, і ось перший результат:— Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) November 9, 2016
«В Єкатеринбурзі дах одного з цехів оборонного заводу впала з-за снігу»
Нагадаємо, О 1.00 ночі східноамериканським часом завершилося голосування на виборах президента США завершилося штатом Аляска.
Перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням перемоги в цьому штаті він набрав 279 голосів вибірників при 270, необхідних для перемоги.