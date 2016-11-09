"Ок, гугл, як керувати країною?": соцмережі бурхливо відреагували на перемогу Трампа в США

12:47, 09 листопада 2016
Курйози
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Перемога на виборах президента США скандального кандидата від республіканців Дональда Трампа викликала бурхливу реакцію в соцмережах.

Дональд Трамп / REUTERS

Поки глобальні фінансові ринки і політикум лихоманить від новини про перемогу Дональда Трампа, користувачі соцмереж активно жартують про нові перспективи Америки та решти світу, "любов" Путіна і майбутнього американського президента, а також навалу мігрантів із США. УНІАН відібрав з цієї лавини фотожаб найсмішніші екземпляри.

соцмережі
i.obozrevatel.com

Нагадаємо, О 1.00 ночі східноамериканським часом завершилося голосування на виборах президента США завершилося штатом Аляска.

Перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням перемоги в цьому штаті він набрав 279 голосів вибірників при 270, необхідних для перемоги.

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