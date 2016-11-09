Путін поки що не планує зустрічатися з Трампом чи розмовляти з ним по телефону – Пєсков

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«До того, як поліпшити відносини, їх потрібно спочатку вивести зі стану «полиці», на якій вони перебувають. Явно, що вони неабияк деградували за останній час, і деградували вони не з нашої вини. Президент (Путін) неодноразово повторював, що Росія шукає добрих відносин із Америкою, ми маємо багато галузей для співпраці й ми шукаємо цієї співпраці. Разом з тим, безумовно, на жаль, ми далеко не завжди відчуваємо взаємність з боку США. Ми хочемо взаємовигідних відносин, і йдеться про це», — сказав Пєсков, відповідаючи на питання, які очікування Москва пов'язує з перемогою Трампа.

«Це не означає, що одномоментно всі спірні моменти в наших двосторонніх відносинах можуть зникнути з порядку денного, було б нерозумно так думати. Головне не це, головне — це мати політичну волю й намір вирішувати ці спірні моменти шляхом діалогу, а не шляхом конфронтації, або, тим паче, якихось абсурдних залякувань», - сказав він.

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При цьому Пєсков повідомив, що Путін поки що не планує зустрічатися з Трампом чи розмовляти з ним по телефону.

«Давайте не забувати, що візаві президента Путіна є чинний президент США Обама. Ще кілька місяців з нинішньою адміністрацією працювати, вірніше, намагатися працювати. На жаль, рівень наших відносин не відповідає очікуванням російської сторони», - заявив Пєсков.

За його словами, те, що Путін надіслав Трампу вітальну телеграму з перемогою на виборах, «відповідає загальній протокольній дипломатичній міждержавній практиці».

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Разом з тим Пєсков відзначив, що РФ розраховує на більше взаєморозуміння зі США в сирійському питанні при Трампі.

«Ми сподіваємося на це. Хоча, ще раз повторюю — ще кілька місяців працювати з нинішньою адміністрацією, з чинним президентом (США). І ситуація розвивається таким чином, що вона не терпить будь-яких пауз», - сказав Пєсков.