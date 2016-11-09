В Австралії спортсмен під час презентації випадково показав порнозображення (відео)
21:37, 09 листопада 2016Курйози
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Австралійський спортсмен Джаррид Хейн на уроці з інформаційної безпеки для старшокласників випадково показав порноизображения.
Скріншот відео
Спортсмен показував фотографії зі свого телефону, але раптом на моніторі з'явився логотип PornHub і зображення оголених дівчат, пише Еспресо.TV з посиланням на Mirror.
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За планом, фахівець з безпеки повинен був показувати способи, за допомогою яких зловмисники можуть заволодіти особистою інформацією.
"Це був незграбний момент. Я тут же вимкнув свій телефон, тому на екрані нічого не повинно було бути. Повірити не можу", - повідомив спортсмен.
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