В Австралії спортсмен під час презентації випадково показав порнозображення (відео)

Спортсмен показував фотографії зі свого телефону, але раптом на моніторі з'явився логотип PornHub і зображення оголених дівчат, пише Еспресо.TV з посиланням на Mirror.

Читайте такожPornHub пообіцяв подарувати преміум-акаунти всім росіянам для обходу блокування

За планом, фахівець з безпеки повинен був показувати способи, за допомогою яких зловмисники можуть заволодіти особистою інформацією.

"Це був незграбний момент. Я тут же вимкнув свій телефон, тому на екрані нічого не повинно було бути. Повірити не можу", - повідомив спортсмен.