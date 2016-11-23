Twitter заблокував акаунт свого директора
11:04, 23 листопада 2016Курйози
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Втім аккаунт був заблокований лише 15 хвилин.
Співзасновник Twitter Джек Дорсі / REUTERS
Співзасновнику та директор Twitter Джеку Дорсі тимчасово заблокували його особистий аккаунт у соцмережі, передає The Verge.
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Зазначається, що сторінка Дорсі у Twitter була заблокована лише 15 хвилин. Сам директор соцмережі пізніше написав, що інцидент стався через «внутрішню помилку».
Втім, портал припускає, що Дорсі міг стати жертвою хакерів, у зв’язку з чим його аккаунт і був заблокований.
just setting up my twttr…again (account suspension was an internal mistake)—
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