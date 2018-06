Twitter заблокував акаунт свого директора

Співзасновнику та директор Twitter Джеку Дорсі тимчасово заблокували його особистий аккаунт у соцмережі, передає The Verge.

Зазначається, що сторінка Дорсі у Twitter була заблокована лише 15 хвилин. Сам директор соцмережі пізніше написав, що інцидент стався через «внутрішню помилку».

Втім, портал припускає, що Дорсі міг стати жертвою хакерів, у зв’язку з чим його аккаунт і був заблокований.

just setting up my twttr…again (account suspension was an internal mistake)