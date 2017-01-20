Британській лікарні довелося судитись із пацієнтом, який відмовлявся виписуватись

Пацієнт лікарні в графстві Норфолк на сході Англії більше двох років займав ліжко, відмовляючись виписуватися. Виселити його вдалося лише через суд. Про це пише ВВС Росія.

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Чоловік, ім'я якого не називають з міркувань лікарської таємниці, відмовляється покинути лікарню імені Джеймса Педжета. Чоловік був госпіталізований у серпні 2014 року.

Ще один пацієнт, який лежить у тій же палаті, сказав, що в лікарні ні для кого не було секретом настільки тривале перебування хворого на лікуванні. Ще одна жінка на умовах анонімності заявила: "Це смішно, але він використовує лікарню як готель".

Лікарі розповіли, що їхній пацієнт був готовий до виписки і йому запропонували варіант переселення. Рішення звернутися до суду було прийнято, коли інших варіантів не залишилося, і воно "не було легким", запевняють у лікарні. Позов був поданий 1 грудня, а 10 січня чоловіка виселили.

"Цей джентльмен неодноразово відхиляв усі пропозиції про розміщення, які надходили від місцевих влади і соціальних служб", - пояснила співробітниця дирекції лікарні Ганна Хіллз.

За її словами, варіанти переселення були відкинуті, тому довелося звертатися до суду, який і підібрав нове житло для чоловіка.