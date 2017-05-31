У Лаврова огризнулися на слова Клімкіна про Пушкіна-українця

У Росії вважають, що главі МЗС України Павлу Клімкіну варто розібратися з національністю письменника Миколи Гоголя перед тим, як "хапатися" за Олександра Пушкіна. Про це спікер Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова написала на своїй сторінці в Facebook.

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"Павле, ви з Гоголем ще не розібралися. Куди Вам за Олександра Сергійовича хапатися. І виключно для Вашого розуміння: коли Крим надихав Пушкіна, Хрущов ще не народився", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Павло Клімкін вирішив назвати російського поета Олександра Пушкіна українцем після заяв президента РФ Володимира Путіна про київську княгиню Анну Ярославну. "Буду вважати Пушкіна українцем. Зрештою, українські Одеса та Крим неодноразово надихали його творчого генія:) #JeSuisAnnedeKiev #JesuisUkrainienne", - сказав Клімкін.