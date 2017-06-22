Ведучий "Бі-бі-сі" мовчав протягом випуску вечірніх новин (відео)

Телеканал «Бі-бі-сі» показав випуск вечірніх новин, протягом якого ведучий Х'ю Едвардс сидів у цілковитій тиші й не вимовляв ні слова. Як повідомляє The Guardian, інцидент стався через технічний збій.

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На записі видно, як Едвардс, в очікуванні усунення неполадок, крутить ручку і дивиться в камеру з серйозним виразом обличчя. Картинка з ведучим іноді змінюється на кадри новинного сюжету.

За даними видання, телеглядачі назвали випуск найкращим за всю історію телеканалу.