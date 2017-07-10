Сусіди викликали копів через незаконні розваги: ті приїхали і приєдналися до "порушників" (відео)

Проблема в тому, що люди вирішили розважатись прямо на вулиці, а це могло заважати водіям машин. Однак коли приїхали поліцейські і побачили, що все добре, вирішили приєднатись до "порушників", передає 24 канал.

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Фото веселих поліцейських стали вірусними та заполонили Інтернет. Багато людей пишаються копами та висловили їм свою повагу. Інша частина людей навпаки – засудила їх.

Як повідомляв УНІАН, з Гамбурга, який готувався прийняти саміт "Великої двадцятки", назад до Берліна відправили понад 200 поліцейських, які влаштували бурхливу вечірку з алкоголем і сексом на публіці.