Сусіди викликали копів через незаконні розваги: ті приїхали і приєдналися до "порушників" (відео)
В американському штаті Північна Кароліна сусіди викликали поліцію через незаконну ковзанку, які спорудили їхні сусіди та яка їм заважала.
Проблема в тому, що люди вирішили розважатись прямо на вулиці, а це могло заважати водіям машин. Однак коли приїхали поліцейські і побачили, що все добре, вирішили приєднатись до "порушників", передає 24 канал.
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Фото веселих поліцейських стали вірусними та заполонили Інтернет. Багато людей пишаються копами та висловили їм свою повагу. Інша частина людей навпаки – засудила їх.
Source: Police Officer Joins Slip 'N Slide Fun by Storyful on Rumble
Як повідомляв УНІАН, з Гамбурга, який готувався прийняти саміт "Великої двадцятки", назад до Берліна відправили понад 200 поліцейських, які влаштували бурхливу вечірку з алкоголем і сексом на публіці.